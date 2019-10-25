В России нашли повешенными братьев-близнецов из Украины: первые подробности

В пятницу, 25 октября, в России в городе Чехов нашли повешенными двух братьев-близнецов родом из Украины.

Как сообщает "КП", трупы провисели на дереве около суток. Их нашли сотрудники детского лагеря "Факел", расположенного в поселке Ровки.

"Братья работали на местную логистическую компанию. Пропуска на работу нашли при них", – говорится в сообщении.

Новости В военном госпитале Киева умер травмированный при странных обстоятельствах солдат

Предварительно установлено, что братья были уроженцами из Макеевки, Донецкой области. Их звали Роман и Сергей Гринченко, передает телеграм-канал Mash.

Известно, что им было по 37 лет. Они в последнее время проживали на территории РФ без регистрации. По предварительной информации, им не выплачивали зарплату, и у них были большие проблемы с деньгами.

Тела направлены в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, ведется расследование.

Полиция России habr.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше умер украинец Василий Черней, которому стало плохо прямо на рабочем месте. Владелица фирмы не вызвала врачей украинцу, а после вывезла труп в лес.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.