"Доверху забито человеческими останками": в России тайно сжигали людей. Жуткие фото и видео

В городе Курган (Россия) обнаружили подпольный крематорий, в котором несколько лет сжигали человеческие останки, медицинские отходы и тела животных.

Цех без крыши расположен на улице Марии Ульяновой в микрорайоне Рябково, между двумя крупными больницами. Об этом сообщило издание Znak.com (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Внутри, как отметили журналисты, "все доверху забито человеческими останками, ампутированными конечностями, удаленными внутренними органами и ампулами с кровью".

Подпольный крематорий Скрин видео

Местный житель, которого уволили из предприятия по состоянию здоровья, рассказал, что медицинские отходы возили грузовиками не только из Кургана, но еще из Тюмени и Челябинска. Летом останки якобы гниют под открытым небом, а зимой содержимое пакетов смерзается, и "мешки приходится просто разрубать", так как они не помещаются в печь.

В помещении журналисты нашли желтые пакеты со шприцами и пробирками, а также много пятен крови и крупные контейнеры.

Подпольный крематорий Никита Телиженко / Znak.com

Собеседник издания рассказал, что площадка относится к Центру утилизации местных отходов (ЦУМО), по его утверждению, это монополист, утилизирующий все отходы больниц Кургана минимум 15 лет. Он уверен, что об учреждении знает и администрация города, и главврачи, и силовые ведомства.

"Работали бесперебойно. Но несколько лет назад, когда журналисты начали шуметь, одну точку пришлось перенести на Омскую. Туда в своем уме никто не поедет, теперь большую часть жгут там.

Когда приходит особенно большая партия, жечь приходится всю ночь. Если ветра нет, на утро вся Омская в дыму. Пепел потом сваливают на Шуховский [полигон]", – рассказал бывший работник крематория.

Подпольный крематорий Никита Телиженко / Znak.com

Подпольный крематорий Никита Телиженко / Znak.com

Подпольный крематорий Никита Телиженко / Znak.com

Подпольный крематорий Никита Телиженко / Znak.com

Подпольный крематорий Никита Телиженко / Znak.com

Подпольный крематорий Никита Телиженко / Znak.com

Подпольный крематорий Никита Телиженко / Znak.com

Подпольный крематорий Никита Телиженко / Znak.com

Подпольный крематорий Никита Телиженко / Znak.com

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