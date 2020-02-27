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27 февраля • обновлено в 21:46
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В России нашли кости пропавшей 4 года назад девочки

1.6т
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В Краснодарском крае России нашли останки 8-летней девочки, которая пропала четыре года назад. Убийца ребенка нарисовал подсказки с местом, где лежали кости.

Подозреваемый признался в том, что в июне 2016 года убил девочку молотком, потому что она забежала во двор его дома и отвлекла от работы. Мужчину задержали, сообщили на сайте Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.

В России мужчина убил 8-летнюю девочку

В России мужчина убил 8-летнюю девочку

kuban.sledcom.ru

"В последующем с целью сокрытия следов совершенного преступления подозреваемый на своем автомобиле вывез тело в соседний населенный пункт, где сокрыл его в поле. В ходе допроса мужчина также сообщил следователю о том, что надписи, указывающие на место, где были обнаружены останки, на строениях оставлял именно он", – отметили правоохранители.

В России мужчина убил 8-летнюю девочку

В России мужчина убил 8-летнюю девочку

kuban.sledcom.ru

На данный момент в полиции проводят следственные действия и собирают улики. Расследование уголовного дела продолжается.

В России мужчина убил 8-летнюю девочку

В России мужчина убил 8-летнюю девочку

kuban.sledcom.ru

Как писал OBOZREVATEL ранее, в российском Липецке мужчина зарезал 4-летнюю дочь, а также серьезно покалечил жену-судью и старшую сестру погибшей, а затем покончил с собой.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Россия Краснодар
Тег
убийство
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