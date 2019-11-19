В России накрыли крупнейшую нарколабораторию с украинцами-химиками

В России в Подмосковье разоблачили крупнейшую в стране нарколабораторию, в которой "трудились" украинцы.
Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, цеха злоумышленников были оборудованы в бывшем фермерском хозяйстве в Серпуховском районе, передает "РИА Новости".
Там же находились химические реакторы, в которых смешивались ингредиенты. Продавали свою продукцию злоумышленники через интернет-магазин, размещенный в теневом сегменте интернета.
В РФ накрыли нарколабораторию с украинцами-химиками
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В общей сложности изъято более 100 килограммов наркотических средств в кристаллизованной форме, 1,5 тонны в жидком состоянии, четыре тонны химреактивов, свыше 600 килограммов прекурсоров, семь химических реакторов, а также различное оборудование.
Задержаны трое химиков-технологов из Украины, курьер-закладчик и подозреваемый в организации нарколаборатории.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ изъяли на Полтавщине крупнейшую партию метадона в истории Украины.
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