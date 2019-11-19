Главная Новости
19 ноября • обновлено в 08:25
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

В России накрыли крупнейшую нарколабораторию с украинцами-химиками

Читать материал на украинском

В России в Подмосковье разоблачили крупнейшую в стране нарколабораторию, в которой "трудились" украинцы.

Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, цеха злоумышленников были оборудованы в бывшем фермерском хозяйстве в Серпуховском районе, передает "РИА Новости".

Там же находились химические реакторы, в которых смешивались ингредиенты. Продавали свою продукцию злоумышленники через интернет-магазин, размещенный в теневом сегменте интернета.

Новости
В Кривом Роге накрыли крупную нарколабораторию

В РФ накрыли нарколабораторию с украинцами-химиками

В РФ накрыли нарколабораторию с украинцами-химиками

Иллюстрация

В общей сложности изъято более 100 килограммов наркотических средств в кристаллизованной форме, 1,5 тонны в жидком состоянии, четыре тонны химреактивов, свыше 600 килограммов прекурсоров, семь химических реакторов, а также различное оборудование.

Задержаны трое химиков-технологов из Украины, курьер-закладчик и подозреваемый в организации нарколаборатории.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ изъяли на Полтавщине крупнейшую партию метадона в истории Украины.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
5
8
Смешно
4
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хо Хол
Хо Хол
Хихлы уже хуже цыган. Самая гнилая нация.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Украинцы умнички,русский бражку пьет ,не может даже самогонку выгнать.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Владимирович Владимир, Те украинцы которые "умнички" давно уже от вас разбежались. Остался почти только один сброд, больше частью на руководящих должностях.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости Росии

Топ-публикации

Топ-блоги