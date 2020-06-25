В России наградили медалью военную, потерявшую обувь во время парада

Антон Малиновский Новости России 19:16, 25.06.2020 Обновлено: 19:17, 25.06.2020

В Калининграде наградили медалью и грамотой участницу парада Победы, которая потеряла туфлю во время марша.

Об этом сообщает в своем Twitter Lenta.ru. В публикации говорится, что ей вручили медаль за профессионализм.

"Золушке вернули туфельку! Участницу парада Победы в Калининграде наградили грамотой и медалью за профессионализм. Та потеряла обувь, но продолжила маршировать, несмотря ни на что", – сообщили в посте.

Днем ранее, 24 июня, во время парада Победы эта девушка маршировала в седьмом ряду строя. На видео, опубликованном на YouTube-канале "Россия сейчас" видно, что в какой-то момент она потеряла туфлю, но продолжила шагать.

В комментариях к публикации некоторые люди написали, что потеря обуви - это разгильдяйство, а не профессионализм.

"Терять обувь на параде – разгильдяйство, а не профессионализм", "А если она в бою пистолет потеряет и с помощью указательного пальца будет делать вид, что стреляет, её тоже медалью наградят? Потерять туфельку во время парада это профессионализм? Это разгильдяйство!", "А если оружие уронить? Или протез отпадёт? Думаю, что за это орден положен!", – возмутились пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, на парад Победы в Москву по приглашению президента России Владимира Путина 24 июня прибыли всего лишь семь президентов иностранных государств.

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