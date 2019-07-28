В России начался новый потоп: объявлена эвакуация. Фото

В Иркутской области (Россия) из-за мощного ливня вновь поднялся уровень воды в реках. В некоторых поселках объявили эвакуацию населения.
28 июля из-за высокой угрозы наводнения из четырех населенных пунктов Тулунского района вывезли 130 человек. В целом в области, по словам губернатора Сергея Левченко, критические подтопления не прогнозируется, пишет "Ирсити".
В Тулуне повышение уровня реки Ия ожидается до 650 см при 700 критических. Местные власти предупредили жителей о возможной эвакуации.
Подтопление в Иркутской области
Комсомольская правда
Подтопление в Иркутской области
Комсомольская правда
Пока наиболее подтопленными оказались районы возле рек Белая и Бирюса. Как пишет "КП Иркутск", затоплены некоторые дворы и размыты дороги.
Подтопление в Иркутской области
Комсомольская правда
"В Тулуне подтопило приусадебные участки, находящиеся в низине. Произошло это из-за сильного дождя. Местным жителям помогают спасатели, которые откачивают воду и восстанавливают водоканалы", – сообщили в ГосЧС Иркутской области.
По их данным, пострадать от нового подтопления могут 24 населенных пункта, из-за чего было предложено ввести режим ЧП федерального значения во всем регионе.
Подтопление в Иркутской области
Комсомольская правда
Подтопление в Иркутской области
Комсомольская правда
Как писал OBOZREVATEL, в июне в Иркутской области из-за наводнения были затоплены десятки населенных пунктов, пострадали 250 и погибли как минимум 5 человек.
Вода затопило около 4000 домов и 27 участков региональных дорог.
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