В России начался новый потоп: объявлена эвакуация. Фото

В Иркутской области (Россия) из-за мощного ливня вновь поднялся уровень воды в реках. В некоторых поселках объявили эвакуацию населения.

28 июля из-за высокой угрозы наводнения из четырех населенных пунктов Тулунского района вывезли 130 человек. В целом в области, по словам губернатора Сергея Левченко, критические подтопления не прогнозируется, пишет "Ирсити".

В Тулуне повышение уровня реки Ия ожидается до 650 см при 700 критических. Местные власти предупредили жителей о возможной эвакуации.

Подтопление в Иркутской области Комсомольская правда

Подтопление в Иркутской области Комсомольская правда

Пока наиболее подтопленными оказались районы возле рек Белая и Бирюса. Как пишет "КП Иркутск", затоплены некоторые дворы и размыты дороги.

Подтопление в Иркутской области Комсомольская правда

"В Тулуне подтопило приусадебные участки, находящиеся в низине. Произошло это из-за сильного дождя. Местным жителям помогают спасатели, которые откачивают воду и восстанавливают водоканалы", – сообщили в ГосЧС Иркутской области.

По их данным, пострадать от нового подтопления могут 24 населенных пункта, из-за чего было предложено ввести режим ЧП федерального значения во всем регионе.

Подтопление в Иркутской области Комсомольская правда

Подтопление в Иркутской области Комсомольская правда

Как писал OBOZREVATEL, в июне в Иркутской области из-за наводнения были затоплены десятки населенных пунктов, пострадали 250 и погибли как минимум 5 человек.

Вода затопило около 4000 домов и 27 участков региональных дорог.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.