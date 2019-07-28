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В России начался новый потоп: объявлена эвакуация. Фото

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В Иркутской области (Россия) из-за мощного ливня вновь поднялся уровень воды в реках. В некоторых поселках объявили эвакуацию населения.

28 июля из-за высокой угрозы наводнения из четырех населенных пунктов Тулунского района вывезли 130 человек. В целом в области, по словам губернатора Сергея Левченко, критические подтопления не прогнозируется, пишет "Ирсити".

В Тулуне повышение уровня реки Ия ожидается до 650 см при 700 критических. Местные власти предупредили жителей о возможной эвакуации.

Подтопление в Иркутской области

Подтопление в Иркутской области

Комсомольская правда

Подтопление в Иркутской области

Подтопление в Иркутской области

Комсомольская правда

Пока наиболее подтопленными оказались районы возле рек Белая и Бирюса. Как пишет "КП Иркутск", затоплены некоторые дворы и размыты дороги.

Подтопление в Иркутской области

Подтопление в Иркутской области

Комсомольская правда

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"В Тулуне подтопило приусадебные участки, находящиеся в низине. Произошло это из-за сильного дождя. Местным жителям помогают спасатели, которые откачивают воду и восстанавливают водоканалы", – сообщили в ГосЧС Иркутской области.

По их данным, пострадать от нового подтопления могут 24 населенных пункта, из-за чего было предложено ввести режим ЧП федерального значения во всем регионе.

Подтопление в Иркутской области

Подтопление в Иркутской области

Комсомольская правда

Подтопление в Иркутской области

Подтопление в Иркутской области

Комсомольская правда

Как писал OBOZREVATEL, в июне в Иркутской области из-за наводнения были затоплены десятки населенных пунктов, пострадали 250 и погибли как минимум 5 человек.

Вода затопило около 4000 домов и 27 участков региональных дорог.

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Россия Иркутск
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Новости России
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Через четыре года Украина будет праздновать 100 летия содня создания государственности. В.Зеленский
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Складывается впечатление,что тролли все с Иркутска.Молчат...Наверное утонули.
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Aleshin Aleksei, складывается впечатление что ты долбаеп! А может это твой образ жизни и голубая мечта?
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