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Наталья Гулевская
Наталья Гулевская
Российский политик Все статьи автора

В России начался необратимый процесс

6.3т

Многие оппозиционные политики и общественные деятели в очередной раз будут пытаться в своих предновогодних речах изобразить надежду и позитив.

Нам, по-прежнему, будут пытаться внушить о возможности в России победы свободы и демократии, но это всего лишь повторяющаяся политическая игра, жалкая профанация и дешевый популизм.

В империи не может быть победы демократии, тем более победы либерализма. Замените в любой речи или письменном обращении любого российского демократа или либерала слово "Россия" на слово "империя", и вам станет понятна и его идеологическую склонность, и его имперский вектор развития, и его тяготение к шовинистическому будущему.

Новости
Царь Путин, гоняющий резинку

Власть — это деньги, а путинский режим контролирует все финансовые потоки государства, вдобавок напринимал массу разных законодательных актов и правительственных распоряжений, которые позволяют в одночасье обанкротить или изъять средства у любого конкурента, оппозиционера или протестующего.

Такое положение вещей исключает любую легитимную возможность передачи власти демократической оппозиции, а это значит, что последствия такой политики перейдут в неконтролируемое, радикальное противостояние общества и власти. Снова для захвата и узурпации власти новоиспеченным большевикам потребуются финансовые средства, которые как и в 1917 году их предшественники нашли в грабежах банков и состоятельных граждан.

Новости
Путин открыл огонь по своим

Этот процесс априори необратим, и никакие демократы или либералы не смогут повлиять на очередной виток классовой борьбы, где основным мотивом станет проблема непомерного разрыва между богатыми и бедными. Путинский режим настолько оказался жаден к дармовым деньгам, что не оставил своему народу даже средств для сносного существования. Но здесь чекистов можно понять, авторитарный режим не может позволить людям жить безбедно — это априори недопустимо, так как тут же появится критическая масса конкурентоспособных, независимых и самодостаточных граждан, которые требуют качественных изменений и демократизации государства.

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Автор
Наталья ГулевскаяНаталья Гулевская
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник:opentown.org
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Всё правильно глаголишь...нет вам либерастам-грантоедам места в России,будет ещё хуже,погонят вас ссаными тряпками туда,откуда скулите, и "любите " русский народ....дешёвки и предатели никогда не были в чести,все ваши навальные,отвальные и карнавальные полезные идиоты....
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Перегретый котел из которого не выпускают пар, а только постоянно закручивают гайки рано или поздно рванет - это неизбежно.
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Пигин Макс
Пигин Макс
В принципе всё понятно. Ничего нового. Смущает другое, разве на Украине есть оппозиционные политики?
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