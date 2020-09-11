В России начался единый день голосования на выборах

В Российской Федерации начался единый день голосования.

Как сообщает "Российская газета", трехдневный избирательный марафон стартовал с Камчатки.

Всего с 11 по 13 сентября в 83 регионах РФ пройдет более девяти тысяч кампаний разного уровня – от федерального до муниципального.

В 20 регионах будут выбирать глав исполнительной власти, в 11 регионах пройдут парламентские выборы, в столицах 22 субъектов – выборы в городские собрания. Также в нескольких областях запланированы довыборы депутатов в Госдуму.

Общий подсчет результатов начнется после закрытия участков в 20:00 по местному времени в воскресенье, 13 сентября.

В пятницу еще разрешена предвыборная агитация, а суббота 12 сентября объявлена "днем тишины".

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Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущий единый день голосования в России состоялся 8 сентября 2019 года.