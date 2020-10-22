В России началось извержение одного из самых активных вулканов мира. Видео

В России на Камчатке в ночь на четверг, 22 октября начал извергаться вулкан Безымянный.

Он выбросил столб пепла на высоту около 10 километров над уровнем моря, сообщает "Интерфакс" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Также большое облако пепла на данный момент движется к северу от вулкана на высоте до 9 км над уровнем моря.

"Пепловое облако имеет длину 44 км к северо-западу и 36 км к северо-востоку", – говорится в сообщении.

Ученые установили для Безымянного наивысший – красный код опасности для авиации.

Безымянный – один из самых активных вулканов мира. Он находится на Камчатке вблизи Ключевской сопки, примерно в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Высота Безымянного – 2 тыс. 882 м.

Последнее извержение Безымянного произошло в марте 2019 года, тогда вулкан выбросил столб пепла на высоту до 15 км над уровнем моря.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в России на Камчатке в первых числах октября активизировался Ключевской вулкан (Ключевская Сопка)после двухмесячного перерыва. До этого вулкан проявлял активность с ноября 2019-го по июль 2020 года.