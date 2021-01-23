В России начались столкновения ОМОНа с протестующими, прозвучали выстрелы. Видео

Алексей Титофф Новости России 10:34, 23.01.2021 Обновлено: 10:59, 23.01.2021

В субботу, 23 января, во Владивостоке (Россия) на митинге в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального раздались выстрелы.

Видео с разгоном силовиками протестующих опубликовали в сети. На записи показано, как во время потасовки ОМОНа с людьми раздался выстрел и митингующие стали разбегаться.

Также омоновцы грубо задерживали участников протестной акции, применяя дубинки. Между протестующими и ОМОНом произошли жесткие стычки.

Отметим, что в колонне люди скандировали "Мы идем гулять" и "Он (Путин – Ред.) нам не царь".

Отметим, что OBOZREVATEL ведет хронику событий в России.

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