В России начались столкновения ОМОНа с протестующими, прозвучали выстрелы. Видео

В субботу, 23 января, во Владивостоке (Россия) на митинге в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального раздались выстрелы.

Видео с разгоном силовиками протестующих опубликовали в сети. На записи показано, как во время потасовки ОМОНа с людьми раздался выстрел и митингующие стали разбегаться.

Также омоновцы грубо задерживали участников протестной акции, применяя дубинки. Между протестующими и ОМОНом произошли жесткие стычки.

Отметим, что в колонне люди скандировали "Мы идем гулять" и "Он (Путин – Ред.) нам не царь".

Отметим, что OBOZREVATEL ведет хронику событий в России.

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