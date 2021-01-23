В России начались столкновения ОМОНа с протестующими, прозвучали выстрелы. Видео
В субботу, 23 января, во Владивостоке (Россия) на митинге в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального раздались выстрелы.
Видео с разгоном силовиками протестующих опубликовали в сети. На записи показано, как во время потасовки ОМОНа с людьми раздался выстрел и митингующие стали разбегаться.
Также омоновцы грубо задерживали участников протестной акции, применяя дубинки. Между протестующими и ОМОНом произошли жесткие стычки.
Отметим, что в колонне люди скандировали "Мы идем гулять" и "Он (Путин – Ред.) нам не царь".
Отметим, что OBOZREVATEL ведет хронику событий в России.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Алексея Навального задержали сразу после его возвращения в Россию 17 января. До этого он четыре месяца находился в Германии, где проходил лечение после отравления.
18 января прямо в СИЗО правоохранители провели заседание суда. Навального арестовали на 30 суток, а он в свою очередь призвал людей выходить на уличные митинги.
Bloomberg сообщил, что в России Навального намерены засудить к нескольким годам тюрьмы.