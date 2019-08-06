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В России началась "цветная революция" – Гозман

1.1т Читать материал на украинском

Последние протесты в России можно назвать началом "цветной революции" в стране.

"События последних недель делят ситуацию в России на "до" и "после". Я думаю, что это начало того самого, чего наши власти так смертельно боятся: того, что они называют цветной революцией". Такое мнение в блоге OBOZREVATEL высказал российский политик, президент Общероссийского общественного движения "Союз Правых Сил" Леонид Гозман.

В этом контексте он провел параллель с украинской Революцией Достоинства и пояснил, в чем состоит особенность так называемой цветной революции. "Это не борьба левых с правыми, социалистов с либералами и так далее. У вас на Майдане были все. Были либералы, были крайние националисты, были антисемиты, были евреи. То, что наше начальство называет цветной революцией – это протест активной части общества против властей по моральным соображениям", – сказал оппозиционер.

Протесты в Москве

Протесты в Москве

Дождь

Он заметил: такая революция не гарантирует "рай на земле". "Но думаю, что ситуация действительно перешла в иное качество. Эта революция, конечно, не одномоментна. Она может длиться очень долго. Но я полагаю, что наша система обречена", – резюмировал Гозман.

Как писал OBOZREVATEL, в ходе акции протеста в Москве 3 августа силовики задержали более тысячи человек, среди которых около полусотни детей. Ранее российский журналист Игорь Яковенко в блоге OBOZREVATEL заявил: "Очень многое будет зависеть от того, насколько умело организаторы протеста смогут его вести".

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Темы
Эксклюзив Протесты в России
Персона
Леонид Гозман
Место
Россия Москва
Тег
Новости России
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
А рыволюцыонер Гoзман был на революцыи или cцыкливо в шкафу пережидал, пока из его сподвижников дубинками пыль со спины выколачивали?
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Заднеприводный косоглазый Гозман сам цветной
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