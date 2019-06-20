В России началась "Прямая линия" с Путиным: организаторов подловили на лжи

В России организаторов "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным подловили на постановочных вопросах.

Корреспонденты, которые 20 июня якобы спонтанно приехали в больницу, чтобы дать возможность задать свой вопрос, оговорились, что уже ранее бывали там. Об этом в Twitter сообщил Игорь Челотканов.

"Прямая Линия" – лучшее шоу! "Мы вот сейчас у больницы, приехали сюда абсолютно без предупреждения". Спустя 4 минуты: "Сейчас найдем кабинет заведующей, здесь стандартная планировка, мы уже были тут вчера", – уточнил детали Челотканов.

Владимир Путин Скриншот

Традиционное для Путина мероприятие "Прямая линия" заключается в его ответах на организованные вопросы жителей его страны. Путин комментирует волнующие и прошедшие модерацию вопросы в прямом эфире.

#ПрямаяЛиния — лучшее шоу, конечно же. "Мы вот сейчас у больницы, приехали сюда абсолютно без предупреждения". Спустя 4 минуты: "сейчас найдём кабинет заведующей, здесь стандартная планировка, мы уже были тут вчера". 🤷‍♂️ — Igor Chelotkanov (@Ingvvi) 20 июня 2019 г.

Как писал OBOZREVATEL, в июне Владимир Путин заявил, что восстановит отношения с Украиной, несмотря на "состояние отношений с украинскими элитами". Он в очередной раз упрекнул прошлую украинскую власть в "особой любви" к Западу. При этом Путин считает украинцев и россиян "братскими народами".

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