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8 ноября • обновлено в 06:29
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В России на взлетной полосе загорелся самолет с пассажирами

1.4т Читать материал на украинском

В ночь на 8 ноября в аэропорту Хабаровска (Россия) прямо на взлетной полосе загорелся двигатель у самолета Embraer-190.

Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. Возгорание случилось во время запуска двигателя. На борту самолета находилось 18 пассажиров и 5 членов экипажа, все они были эвакуированы.

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Самолет должен был отправиться по маршруту Хабаровск – Магадан. Сотрудникам аэропорта удалось ликвидировать пожар, никто из находившихся на борту не пострадал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России Boeing 777 сломался прямо в небе. На борту находились около 500 человек

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Россия
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