В России на учениях второй раз за месяц упала ракета С-400. Видео
На месте ЧП стояло много техники
Солдатам пришлось прятаться от последствий взрыва
Аналогичный случай с падением С-400 произошел 26 августа на полигоне Ашулук в Астраханской области
В России на международных учениях "Кавказ – 2020" упала ракета, выпущенная из комплекса С-400. Этот инцидент стал уже вторым за месяц.
Кадры обнародовали на YouTube-канале Walter Nagan. На них видно, что ракета падает прямо на технику внизу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Российских военных из-за ЧП охватила паника, и они начали прятаться от возможных последствий взрыва. В то же время за кадром слышно, что солдаты смеялись с собственной неудачи.
Очередной инцидент с российским оружием спровоцировало бурную дискуссию в сети. Так, на новость отреагировал украинский офицер, полковник ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
"И снова Россия. И снова успешная операция ВС Вейшнории", – пошутил он, намекая на вымышленную страну, которая, по легенде учений "Запад – 2017", противостояла армиям РФ и Беларуси.
Кроме того, о случае написали даже в российских СМИ. "На учениях "Кавказ – 2020" какая-то аномалия. Сначала танк стреляет по своим. Потом военный метким выстрелом в себя лишает себя же руки. Теперь зенитная ракета не взлетела… А 25 сентября туда приехал Путин, на секундочку", – написали на странице издания Lenta.ru в Twitter.
"Это не аномалия, а текущее состояние армии РФ", – ответили подписчики в комментариях под постом.
Как сообщал OBOZREVATEL:
также на учениях "Кавказ – 2020" российские военные сожгли собственную военную технику. На кадрах видно, как охваченную огнем боевую машину пытались отбуксировать из посадки, где произошло ЧП.
А на учениях в Астраханской области солдаты РФ выстрелили противотанковой ракетой из ПЗРК "Конкурс" по собственному танку Т-90А на ходу.
Кроме того, 22 сентября в Тверской области разбился военный истребитель Су-30. Катастрофа произошла при совершении планового учебно-тренировочного полета.
Причиной ЧП стала ошибочная атака экипажем Су-35– вместо фотовыстрела он ударил из главного калибра.
Напомним, ранее в сети показали неудачные выстрелы российских ракет по целям на Международных армейских играх – 2020.
При этом голос за кадром на видео каждый неудачный удар комментировал как прицельный.
А на конкурсе армейских игр "Чистое небо" российский солдат попытался выстрелить из ПЗРК "Игла", но снаряд не вышел из пускового контейнера и улетел вместе с комплексом.
Не менее резонанснным в интернете стало видео, где один из российских экипажей трижды промахнулся во время танкового биатлона.