В России на учениях второй раз за месяц упала ракета С-400. Видео

В России на международных учениях "Кавказ – 2020" упала ракета, выпущенная из комплекса С-400. Этот инцидент стал уже вторым за месяц.

Кадры обнародовали на YouTube-канале Walter Nagan. На них видно, что ракета падает прямо на технику внизу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Российских военных из-за ЧП охватила паника, и они начали прятаться от возможных последствий взрыва. В то же время за кадром слышно, что солдаты смеялись с собственной неудачи.

Очередной инцидент с российским оружием спровоцировало бурную дискуссию в сети. Так, на новость отреагировал украинский офицер, полковник ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

"И снова Россия. И снова успешная операция ВС Вейшнории", – пошутил он, намекая на вымышленную страну, которая, по легенде учений "Запад – 2017", противостояла армиям РФ и Беларуси.

Кроме того, о случае написали даже в российских СМИ. "На учениях "Кавказ – 2020" какая-то аномалия. Сначала танк стреляет по своим. Потом военный метким выстрелом в себя лишает себя же руки. Теперь зенитная ракета не взлетела… А 25 сентября туда приехал Путин, на секундочку", – написали на странице издания Lenta.ru в Twitter.

"Это не аномалия, а текущее состояние армии РФ", – ответили подписчики в комментариях под постом.

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