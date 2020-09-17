В России на учениях военные попали в собственный танк ПТУРом. Фото

На учениях в Астраханской области российские военные выстрелили противотанковой ракетой по собственному танку Т-90А на ходу.

Как сообщает Top War, ошибочный выстрел был осуществлен из ПТРК "Конкурс" с ПТУР 9М113М. Судя по обнародованным фото, боевая машина серьезно пострадала. Несмотря на отсутствие пробития брони, есть явный ущерб навесным элементам защиты танка.

Военные РФ ударили по боевой машине из ПТРК "Конкурс". Top War

В ситуации, когда ПТУР "нашла" в качестве цели танк, мог сработать комплекс оптико-электронного противодействия "Штора", что и спасло боевую машину от полного уничтожения. Кроме того, выдвигалось предположение, что боковую проекцию танка мог спасти ящик с запчастями и инструментами, однако подтверждений этому нет.

Пока всех подробностей инцидента на военном полигоне под Астраханью нет, как и данных о том, когда именно это произошло.

В Астраханской области ПТУР попала в танк Т-90А. Top War

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