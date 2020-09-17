В России на учениях военные попали в собственный танк ПТУРом. Фото
На учениях в Астраханской области российские военные выстрелили противотанковой ракетой по собственному танку Т-90А на ходу.
Как сообщает Top War, ошибочный выстрел был осуществлен из ПТРК "Конкурс" с ПТУР 9М113М. Судя по обнародованным фото, боевая машина серьезно пострадала. Несмотря на отсутствие пробития брони, есть явный ущерб навесным элементам защиты танка.
В ситуации, когда ПТУР "нашла" в качестве цели танк, мог сработать комплекс оптико-электронного противодействия "Штора", что и спасло боевую машину от полного уничтожения. Кроме того, выдвигалось предположение, что боковую проекцию танка мог спасти ящик с запчастями и инструментами, однако подтверждений этому нет.
Пока всех подробностей инцидента на военном полигоне под Астраханью нет, как и данных о том, когда именно это произошло.
Как сообщал OBOZREVATEL:
26 августа во время военных учений на полигоне Ашулук в Астраханской области упала ракета российского ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Также в сети показали неудачные выстрелы российских ракет по целям на Международных армейских играх-2020.
При этом голос за кадром на видео каждый неудачный удар комментировал как прицельный.
А на конкурсе армейских игр "Чистое небо" российский солдат попытался выстрелить из ПЗРК "Игла", но снаряд не вышел из пускового контейнера и улетел вместе с комплексом.
Кроме того, в интернете обнародовали видео, как один из российских экипажей трижды промахнулся во время танкового биатлона.