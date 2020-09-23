В России на учениях случайно сбили самолет: стали известны детали ЧП

Причиной катастрофы военного самолета Су-30 в Тверской области 22 сентября стала ошибочная атака экипажем Су-35.

Как сообщили на российском Telegram-канале "112", ЧП произошло во время отработки ведения воздушного боя. Истребители как раз проводили плановый учебно-тренировочный полет. Когда Су-35 вышел на цель, то вместо фотовыстрела ударил из главного калибра.

После инцидента российские военные занялись выяснением, почему пушка Су-35 оказалась включена и как произошел выстрел.

Среди версий причин катастрофы не исключен самопроизвольный выстрел или ошибку наземных технических служб, которые по неизвестным причинам не отключили оружие.

Как сообщал OBOZREVATEL: