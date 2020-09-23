В России на учениях случайно сбили самолет: стали известны детали ЧП

Су-35 обстрелял экипаж Су-30, который в итоге упал
Во время маневров вместо фотовыстрела были задействованы основные орудия
В качестве версий инцидента выдвинули два предположения
Причиной катастрофы военного самолета Су-30 в Тверской области 22 сентября стала ошибочная атака экипажем Су-35.
Как сообщили на российском Telegram-канале "112", ЧП произошло во время отработки ведения воздушного боя. Истребители как раз проводили плановый учебно-тренировочный полет. Когда Су-35 вышел на цель, то вместо фотовыстрела ударил из главного калибра.
После инцидента российские военные занялись выяснением, почему пушка Су-35 оказалась включена и как произошел выстрел.
Среди версий причин катастрофы не исключен самопроизвольный выстрел или ошибку наземных технических служб, которые по неизвестным причинам не отключили оружие.
Как сообщал OBOZREVATEL:
экипаж Су-30, который разбился под Тверью, успел катапультироваться, оба летчика выжили. Сам борт упал в лесу. Благодаря этому, удалось избежать разрушений на земле.
Напомним, ранее на учениях "Кавказ-2020" российские военные сожгли собственную военную технику.
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