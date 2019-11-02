В России на танкере прогремел мощный взрыв: есть жертвы. Первые фото и видео

В заливе Находка Приморского края РФ утром в суботу, 2 ноября, произошел хлопок на танкере "Залив Америка", следовавшего под российским флагом. На его борту взорвался газ.

В результате погибло два моряка, еще один пропал без вести. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на морской спасательно-координационный центр Владивостока. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что судно находилось в рейде возле мыса Астафьева. На его борту было 12 членов экипажа. На месте происшествия продолжают работать спасатели. Помимо этого, для оказания помощи отправлены два портовых буксира.

Взрыв на танкере "Залив Америка" в России Скриншот из видео

Позже в спасательно-координационном центре Владивостока сообщили, что хлопок произошел на грузовой палубе в районе пятого танка. Тела двоих погибших моряков подняты из воды, поиски третьего продолжаются.

В результате ЧП погибло три моряка Скриншот из видео

Обстоятельства происшествия выясняются. Тем временем Дальневосточное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, что привело к смерти двух и более лиц.

Тела двоих погибших моряков подняты из воды, поиски третьего продолжаются Скриншот из видео

В свою очередь местная прокуратура сообщила, что взрыв газа на танкере не представляет опасности экологии в бухте Находки. Розлива нефтепродуктов удалось не допустить, угрозы затопления судна нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в порту Ульсан (Южная Корея) 28 сентября произошли взрыв и пожар на грузовом судне Stolt Groenland под флагом Кайманских островов, на котором перевозили нефтепродукты. Количество пострадавших выросло до 18. В момент ЧП на борту корабля находились 25 членов экипажа, среди которых граждане России и Филиппин, они были эвакуированы.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.