Главная Новости
2 ноября • обновлено в 08:42
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

В России на танкере прогремел мощный взрыв: есть жертвы. Первые фото и видео

Читать материал на украинском

В заливе Находка Приморского края РФ утром в суботу, 2 ноября, произошел хлопок на танкере "Залив Америка", следовавшего под российским флагом. На его борту взорвался газ.

В результате погибло два моряка, еще один пропал без вести. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на морской спасательно-координационный центр Владивостока. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что судно находилось в рейде возле мыса Астафьева. На его борту было 12 членов экипажа. На месте происшествия продолжают работать спасатели. Помимо этого, для оказания помощи отправлены два портовых буксира.

Новости
В России в пожаре погибли 14 моряков-подводников: появились новые данные

Взрыв на танкере "Залив Америка" в России

Взрыв на танкере "Залив Америка" в России

Скриншот из видео

Позже в спасательно-координационном центре Владивостока сообщили, что хлопок произошел на грузовой палубе в районе пятого танка. Тела двоих погибших моряков подняты из воды, поиски третьего продолжаются.

В результате ЧП погибло три моряка

В результате ЧП погибло три моряка

Скриншот из видео

Обстоятельства происшествия выясняются. Тем временем Дальневосточное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, что привело к смерти двух и более лиц.

Тела двоих погибших моряков подняты из воды, поиски третьего продолжаются

Тела двоих погибших моряков подняты из воды, поиски третьего продолжаются

Скриншот из видео

В свою очередь местная прокуратура сообщила, что взрыв газа на танкере не представляет опасности экологии в бухте Находки. Розлива нефтепродуктов удалось не допустить, угрозы затопления судна нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в порту Ульсан (Южная Корея) 28 сентября произошли взрыв и пожар на грузовом судне Stolt Groenland под флагом Кайманских островов, на котором перевозили нефтепродукты. Количество пострадавших выросло до 18. В момент ЧП на борту корабля находились 25 членов экипажа, среди которых граждане России и Филиппин, они были эвакуированы.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Теги
взрыв Новости России
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
9
4
Смешно
7
Интересно
3
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Это корыто построено в Дании. А залив Америка (акватория) переименован в залив Находка. Судно назвали в честь корабля, открывшего этот залив.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Интересное название у расеянского корыта.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Джонсон Саймон Ф., Вот прикинь ты сейчас обозвал "корытом" судно своих хозяев. Судно то по ходу арендовано.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel