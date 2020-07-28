В России на параде ВМФ выставили гроб с останками адмирала. Фото

В Питере на параде ко Дню ВМФ выставили гроб с останками адмирала Ушакова. Фонтанка

В Санкт-Петербурге (Россия) на параде в честь Военно-морского флота выставили гроб с останками адмирала Российской империи Федора Ушакова. Чтобы поцеловать их, выстроилась целая очередь курсантов и военных.

Соответствующие фото обнародовал на своем Telegram-канале украинский журналист Игорь Соловей, а также питерское издание "Фонтанка".

"По России рыскает банда маньяков-некрофилов: откопали труп адмирала Ушакова, прокатили его с ветерком на лодке по Неве, а потом поставили курсантов в очередь целовать полусгнивший череп. Имя этой банды – руководство российского Министерства обороны, ВМФ и РПЦ, устроившее постыдную групповуху с останками адмирала Ушакова", – возмутился Соловей.

Раку с мощами Ушакова, которого РПЦ канонизировала, выставили для поклонения Telegram-канал Nachtigal

Тем временем в российских СМИ демонстрацию гроба с мощами Ушакова, которого РПЦ причислила к лику святых в 2001 году, описали как неотъемлемую часть торжества.

"Дебютантом главного военно-морского парада станут мощи святого праведного воина Феодора Ушакова – в миру великий Федор Федорович Ушаков. Привезенную накануне из Мордовии раку установили на Сенатской площади", – отмечается в статье "Фонтанки".

Кроме того, как сообщили в пресс-службе Западного военного округа РФ, перед установкой у трибуны, с которой выступал президент России Владимир Путин, гроб с останками Ушакова на специальном катере обошел все корабли-участники парада.

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине марта, несмотря на объявление пандемии коронавируса в мире, в Казанском соборе Санкт-Петербурга устроили массовое поклонение верующих мощам святого Иоанна. Сотни людей выстроились в очередь, чтобы приложиться к руке, привезенной из Иерусалима.