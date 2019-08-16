В России на людей рухнуло здание: есть жертвы

В пятницу, 16 августа, в городе Волхов (Ленинградская область, Россия), на Кировском проспекте, рухнула стена нежилого дома. Под завалами оказались двое человек.

Об этом 78.ru сообщили в пресс-службе правительства 47-го региона. ЧП произошло на заводе "Апатит" в ходе работ по демонтажу здания "Пикалевского цемента" компанией ООО "Главцем" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам и.о. главы администрации Волхова Алексея Брицуна, под завалами находились двое рабочих.

В России на людей рухнуло здание Life shot

В Telegram-канале "Mash на Мойке" написали, что люди, оказавшиеся под развалинами дома, погибли.

Как сообщила пресс-служба МЧС в области, на место происшествия прибыла одна единица пожарной спецтехники, один поисково-спасательный отряд и две кареты скорой помощи.

В Telegram-канале "Mash на Мойке" написали, что люди, оказавшиеся под развалинами дома, погибли Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Сочи (Россия) из-за сильных дождей на мосту обрушился участок федеральной трассы Джубга – Сочи.

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