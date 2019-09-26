В России на ходу загорелся самолет: более полусотни пострадавших. Видео ЧП

В городе Барнаул (Россия) совершил аварийную посадку пассажирский самолет Boeing 767-300 с горящим шасси, в результате чего, по последним данным, пострадали 56 человек.

Как сообщает со ссылкой на экстренные службы региона "РИА Новости", воздушное судно следовало из Вьетнама, и при посадке у него загорелась правая стойка шасси. Всего на борту находился 334 пассажира и 10 членов экипажа (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В медсанчасть аэропорта после инцидента обратились 56 человек, один из них госпитализирован в медучреждение", – заявили в пресс-центре Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Пресс-служба Минздрава Алтайского края уточнила, что госпитализирована женщина. Ей предварительно диагностировали ушиб почек и поясничного отдела позвоночника. Остальные пациенты после обследования и оказания необходимой помощи переведены на амбулаторное лечение.

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Как отметили спасатели, посадка самолета прошла благополучно, все пассажиры эвакуированы. По предварительным данным, воздушное судно принадлежит компании Azur Air.

При этом в авикомпании заверили, что пострадавших нет. "Благодаря слаженным и профессиональным действиям экипажа Azur Air все пассажиры были экстренно эвакуированы. Пострадавших нет. Один пассажир обратился за медицинской помощью", – заявил представитель Azur Air.

По факту ЧП начали расследование.

В Барнауле при посадке у Boeing-767 загорелась стойка шасси. В результате пострадали 23 человека, пятеро госпитализированы. Всего на борту находилось 334 пассажира и десять членов экипажа. Самолет компании Azur Air выполнял рейс Камрань-Барнаул. pic.twitter.com/pvfqRiiPtf — Лентач (@oldLentach) September 25, 2019

Хроника жесткой посадке самолета Boeing в Барнауле.#Барнаул pic.twitter.com/XYzh0ENFDk — Пятый канал Новости (@5tv) September 25, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в аэропорту "Шереметьево" (Россия) во время запуска у самолета, на борту которого перебывали пассажиры, загорелся двигатель.

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