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27 сентября • обновлено в 19:36
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В России на ходу загорелся самолет: более полусотни пострадавших. Видео ЧП

38.8т Читать материал на украинском

В городе Барнаул (Россия) совершил аварийную посадку пассажирский самолет Boeing 767-300 с горящим шасси, в результате чего, по последним данным, пострадали 56 человек.

Как сообщает со ссылкой на экстренные службы региона "РИА Новости", воздушное судно следовало из Вьетнама, и при посадке у него загорелась правая стойка шасси. Всего на борту находился 334 пассажира и 10 членов экипажа (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В медсанчасть аэропорта после инцидента обратились 56 человек, один из них госпитализирован в медучреждение", – заявили в пресс-центре Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

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Пресс-служба Минздрава Алтайского края уточнила, что госпитализирована женщина. Ей предварительно диагностировали ушиб почек и поясничного отдела позвоночника. Остальные пациенты после обследования и оказания необходимой помощи переведены на амбулаторное лечение.

В России на ходу загорелся самолет: более 50 пострадавших

В России на ходу загорелся самолет: более 50 пострадавших

Ведомости

Как отметили спасатели, посадка самолета прошла благополучно, все пассажиры эвакуированы. По предварительным данным, воздушное судно принадлежит компании Azur Air.

При этом в авикомпании заверили, что пострадавших нет. "Благодаря слаженным и профессиональным действиям экипажа Azur Air все пассажиры были экстренно эвакуированы. Пострадавших нет. Один пассажир обратился за медицинской помощью", – заявил представитель Azur Air.

По факту ЧП начали расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в аэропорту "Шереметьево" (Россия) во время запуска у самолета, на борту которого перебывали пассажиры, загорелся двигатель.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Теги
самолет Новости России
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Махно Володимир
Махно Володимир
а проблема то как всегда лежит на поверхности! Боинг то американский, но принадлежит он AZUR air – динамично развивающаяся российской авиакомпании, являющейся одной из крупнейших чартерных перевозчиков в стране. Во как! Посади ка.цапа за штурвал Боинга и посмотри что будет! А будет то, что ка-цап подумал что он управляет небесной телегой-колесницей с навозом! :)))))))
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
Сколько счастья-то! :о))))))))) Пuндосский Боинг с вьетнамскими туристами повредил стойку при посадке. Несколько человек получили лёгкие ушибы. Но! В России! Уря! Дружно писаем в шаровары от счастья. Смешные вы, хоxлики :о)))
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
_ Зепепупик, Ущербный Залупик, Не суди по себе!!! =))) Я не какцап, у нас нет лищней хромосомы !!!! =)) У нас не нажираються, не какцапия !! =)))
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
Victor Ideiniy, может быть тебе всё-таки стоит закусывать? А лучше бы вообще бросал нажираться по утрам.
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Ну, ШО доржались какцапо-чу*шкари ущербные !!!! =))) Какцапы ЖОПОРУКИЕ брендовые самолёты обслужить не могут, что б они не горели !!!!! =))) АХ-ХА-ХА))))
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