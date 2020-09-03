В России на границе с Украиной вспыхнули лесные пожары: есть жертвы. Фото и видео

Ольга Липич Новости России 08:34, 3.09.2020

В Ростовской области России, на границе с Украиной, вечером 2 сентября вспыхнули масштабные лесные пожары. Стихия охватила 521,7 гектара леса.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РФ, в результате пожаров повреждено 64 строения, в том числе 15 жилых домов. По предварительной информации, погибло два человека (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

По словам представителя следственного управления СК по региону, тело женщины 1935 года рождения нашли при тушении огня в частном доме. Также костные останки были обнаружены в другом здании.

В результате пожара под Ростовом погибли два человека
r_st_tarasovskiy / Instagram
Огонь охватил 520 гектаров леса
r_st_tarasovskiy / Instagram

Наиболее сложная обстановка была в Тарасовском районе – там лес горел на площади 500 га. Местной администрацией района был введен режим ЧС.

Ликвидацией огня занимаются 400 человек
golubev.v.u / Instagram

По состоянию на утро четверга, 3 сентября, ликвидацией огня занимаются более 400 человек. Задействованы вертолеты и самолет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской и Луганской областях в среду, 2 сентября, вспыхнули лесные пожары, в результате которых сгорели несколько домов.

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