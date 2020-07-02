В России на голосовании за обнуление Путина устроили "сталинский" флешмоб. Фото

Виктория Довгань Новости России 10:38, 2.07.2020 Обновлено: 10:46, 2.07.2020

Два участка для голосования за поправки к Конституции России в деревне Горбунки в Ленинградской области украсили в "сталинском" стиле 30-х годов.

Инициаторы такого дизайна заявили, что решили оформить все с "колоритом и ностальгией 1936 года", пишет "Бумага", ссылаясь на заявление Ломоносовского районного дворца культуры в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте".

Избирательный участок в России украсили в стиле сталинских 30-х
"Бумага"
Некоторые члены комиссии переоделись в колхозников и НКВДшников
"Бумага"

В частности, в помещении разместили бюст Ленина, развесили коммунистические флаги и плакаты с советскими лозунгами "Колхоз — дело добровольное" и "Темп — только ударный". Члены избирательной комиссии утверждают, что якобы получили "множество одобрений и положительных оценок" своего "дизайнерского" решения.

Что касается жителей деревни, то они хвастались, что на избирательных участках могли сфотографироваться с НКВДшником и физкультурником.

На стене появился бюст Ленина
"Бумага"
Для антуража в ДК принесли старые вещи сталинских времен
"Бумага"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • голосование за поправки в Конституцию РФ началось 25 июня и закончилось 1 июля.

  • Оно предусматривает изменение 22 статей основного закона страны, но во главе списка – обнуление сроков президента РФ Владимира Путина, после которого он сможет снова стать кандидатом в президенты РФ и остаться у власти на пятый и шестой сроки.

  • По итогам окончательного подсчета голосов за принятие поправок к Конституции РФ проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%.

  • Напомним, голосование проходило не только на участках для голосования, но и под открытым небом. Самыми неожиданными местами стали армейская палатка, дерево на детской площадке и багажник машины под подъездом многоэтажки.

Комментировать
Новости России

Смотрите также

СМИ выяснили, где лечится Зеленская: врачам больницы приходится "ходить в памперсах"

Зеленский уволил главу АМКУ из-за рекордного штрафа табачному монополисту, – журналист

Переселенец из Луганска устроил перепалку с фанатом "георгиевской" ленты в Харькове. Видео

Выбрали дураков, теперь мучаемся, – Ляшко о власти

Глава НБУ Смолий подал в отставку из-за "систематического политического давления"