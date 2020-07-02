В России на голосовании за обнуление Путина устроили "сталинский" флешмоб. Фото
Два участка для голосования за поправки к Конституции России в деревне Горбунки в Ленинградской области украсили в "сталинском" стиле 30-х годов.
Инициаторы такого дизайна заявили, что решили оформить все с "колоритом и ностальгией 1936 года", пишет "Бумага", ссылаясь на заявление Ломоносовского районного дворца культуры в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте".
В частности, в помещении разместили бюст Ленина, развесили коммунистические флаги и плакаты с советскими лозунгами "Колхоз — дело добровольное" и "Темп — только ударный". Члены избирательной комиссии утверждают, что якобы получили "множество одобрений и положительных оценок" своего "дизайнерского" решения.
Что касается жителей деревни, то они хвастались, что на избирательных участках могли сфотографироваться с НКВДшником и физкультурником.
Как сообщал OBOZREVATEL:
голосование за поправки в Конституцию РФ началось 25 июня и закончилось 1 июля.
Оно предусматривает изменение 22 статей основного закона страны, но во главе списка – обнуление сроков президента РФ Владимира Путина, после которого он сможет снова стать кандидатом в президенты РФ и остаться у власти на пятый и шестой сроки.
По итогам окончательного подсчета голосов за принятие поправок к Конституции РФ проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%.
Напомним, голосование проходило не только на участках для голосования, но и под открытым небом. Самыми неожиданными местами стали армейская палатка, дерево на детской площадке и багажник машины под подъездом многоэтажки.