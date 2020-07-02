В России на голосовании за обнуление Путина устроили "сталинский" флешмоб. Фото

Два участка для голосования за поправки к Конституции России в деревне Горбунки в Ленинградской области украсили в "сталинском" стиле 30-х годов.

Инициаторы такого дизайна заявили, что решили оформить все с "колоритом и ностальгией 1936 года", пишет "Бумага", ссылаясь на заявление Ломоносовского районного дворца культуры в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте".

Избирательный участок в России украсили в стиле сталинских 30-х "Бумага"

Некоторые члены комиссии переоделись в колхозников и НКВДшников "Бумага"

В частности, в помещении разместили бюст Ленина, развесили коммунистические флаги и плакаты с советскими лозунгами "Колхоз — дело добровольное" и "Темп — только ударный". Члены избирательной комиссии утверждают, что якобы получили "множество одобрений и положительных оценок" своего "дизайнерского" решения.

Что касается жителей деревни, то они хвастались, что на избирательных участках могли сфотографироваться с НКВДшником и физкультурником.

На стене появился бюст Ленина "Бумага"

Для антуража в ДК принесли старые вещи сталинских времен "Бумага"

Как сообщал OBOZREVATEL: