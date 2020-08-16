В России на дороге в Беларусь заметили колонну военной техники. Фото

Марина Погорилко Новости России 20:31, 16.08.2020 Обновлено: 20:57, 16.08.2020

На дороге Санкт-Петербург-Псков была замечена колонна военной техники, которая двигалась в сторону Беларуси.

Как сообщает "Фонтанка", десятки грузовиков и военных машин были без номеров.

"За 4 часа дороги Псков – СП встретил около 30-40 автозаков на базе "Урал", двигающихся без номеров. Были ещё машины типа "Хаммер". Часть военного цвета, часть как у ОМОНа. Все без номеров. Думаю, едут к границе с Белоруссией", – сообщил изданию один из читателей.

В пресс-службе ЗВО подчеркнули, что представленные образцы техники не стоят на вооружении войск сил Западного военного округа.

При этом в Вооруженных Силах России изданию напомнили, что ранее любая колонна автоматически "направлялась" очевидцами в Украину, а сейчас, в связи с акциями протеста, происходящими в стране, – в Беларусь.

Военную технику, направляющуюся в сторону Беларуси зафиксировали в России.
Фонтанка
В России заметили движущуюся в сторону Беларуси колонну военной техники.
Фонтанка

Как сообщал OBOZREVATEL, в России недалеко от границ Украины обнаружили "кладбище" военной техники.

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