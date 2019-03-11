В России на 8 Марта трагически погибла известная поэтесса

В Москве трагически погибла известная российская поэтесса Лола Льдова (настоящее имя Александра Чернышова).
Как сообщает "Литпром" 29-летняя девушка выпала из окна вечером 8 марта.
Сообщается, что поэтесса отмечала праздник с мужем, и они поссорились. Позже ее тело обнаружили под окнами дома.
"8 марта, в 7 часов вечера, Саша выпала из окна с 11 этажа. У нее остались мама, сестра, молодой муж и грудной семимесячный ребенок", – сказано в сообщении.
Главред RT Маргарита Симоньян в телеграм-канале добавила, что если бы сейчас был Серебряный век, то Льдову почитали бы наравне с Анной Ахматовой.
"Если бы мы жили в Серебряном веке, Лолу Льдову почитали бы наравне с дореквиемной Анной Ахматовой. Давайте оплачем утрату большого поэта, которую понесла и так нежирующая современная русская литература, хотя бы здесь", – отметила она.
Лола Льдова
Лола Льдова
Лола Льдова
Российский драматург Эдуард Багиров поделился, что ранее состоял в отношениях с поэтессой. По его словам, Льдова не мыслила материальными категориями - единственное, что она забрала, когда им пришлось расстаться, его свитер, который очень любила.
"Не помню даже нашей первой встречи, настолько это было давно, мгновенно и без вариантов. До меня мгновенно дошло, насколько редкий и абсолютно бесценный передо мною бриллиант", – вспоминал Багиров.
Он подчеркнул, что Льдова была "самая красивая, самая талантливая, самая яркая, абсолютно великолепная женщина, блистательный русский поэт".
Лола Льдова
Лола Льдова
Кремация поэтессы состоится во вторник, 12 марта, а время и место сообщат отдельно.
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
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