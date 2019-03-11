В России на 8 Марта трагически погибла известная поэтесса

В Москве трагически погибла известная российская поэтесса Лола Льдова (настоящее имя Александра Чернышова).

Как сообщает "Литпром" 29-летняя девушка выпала из окна вечером 8 марта.

Сообщается, что поэтесса отмечала праздник с мужем, и они поссорились. Позже ее тело обнаружили под окнами дома.

"8 марта, в 7 часов вечера, Саша выпала из окна с 11 этажа. У нее остались мама, сестра, молодой муж и грудной семимесячный ребенок", – сказано в сообщении.

Главред RT Маргарита Симоньян в телеграм-канале добавила, что если бы сейчас был Серебряный век, то Льдову почитали бы наравне с Анной Ахматовой.

"Если бы мы жили в Серебряном веке, Лолу Льдову почитали бы наравне с дореквиемной Анной Ахматовой. Давайте оплачем утрату большого поэта, которую понесла и так нежирующая современная русская литература, хотя бы здесь", – отметила она.

Лола Льдова Instagram

Лола Льдова Instagram

Лола Льдова Instagram

Российский драматург Эдуард Багиров поделился, что ранее состоял в отношениях с поэтессой. По его словам, Льдова не мыслила материальными категориями - единственное, что она забрала, когда им пришлось расстаться, его свитер, который очень любила.

"Не помню даже нашей первой встречи, настолько это было давно, мгновенно и без вариантов. До меня мгновенно дошло, насколько редкий и абсолютно бесценный передо мною бриллиант", – вспоминал Багиров.

Он подчеркнул, что Льдова была "самая красивая, самая талантливая, самая яркая, абсолютно великолепная женщина, блистательный русский поэт".

Лола Льдова Instagram

Лола Льдова Instagram

Кремация поэтессы состоится во вторник, 12 марта, а время и место сообщат отдельно.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

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