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В России мужчину выбросили из трамвая из-за плохого самочувствия: возмутительное видео

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В российском Новосибирске пассажиры трамвая вынесли на улицу мужчину, которому стало плохо, а затем вернулись в транспортное средство.

Возмутительное видео показал в своем Twitter телеканал "НТВ". На кадрах видно, что после инцидента вагоновожатая постояла рядом, покурила, а потом продолжила маршрут.

По данным телеканала, мужчина почти полчаса пролежал на тротуаре, пока кто-то не вызвал "скорую".

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Мужчина полчаса пролежал на асфальте

Мужчина полчаса пролежал на асфальте

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в деревне Подборки Калужской области в России трое работников упали в емкости для переработки навоза и погибли. Они откачивали навоз из емкостей в ангаре ООО "Калужская нива".

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Место
РоссияНовосибирск
Тег
Новости России
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