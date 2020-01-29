В России мужчина зверски зарезал беременную подругу. Видео 18+

В Новосибирске (Россия) мужчина жестоко зарезал свою беременную подругу и пытался скрыться в другом городе.

Как сообщает "Омск-Информ", 34-летний мужчина поджидал 33-летнюю жертву в подъезде, после чего зверски напал, нанеся несколько ударов ножом.

Окровавленное тело девушки нашли соседи, которые и вызвали полицию и скорою помощь. Ни девушка, ни ее ребенок не выжили.

Убийство беременной в России Иллюстрация

"Мы с ней особо не общались, но во дворе часто встречались. Во дворе ходят слухи, что там был какой-то любовный треугольник между ними. Судя по камерам подъезда, ее нашли дети и побежали к охране потом. А кто уже вызвал скорую, не знаю", – рассказал житель дома, пишет "КП-Новосибирск".

Подозреваемый в убийстве Скриншот

Российская полиция начала розыск и вскоре задержала убийцу в Омске. Следком РФ начал уголовное дело по статье "Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности". Мужчине грозит пожизненное заключение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Свердловской области России женщина постирала новорожденного ребенка в стиральной машине.

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