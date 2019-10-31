В России мужчина зарезал ребенка в детском саду

В Нарьян-Маре (Россия) мужчина ворвался в детский сад "Сказка" и зарезал шестилетнего мальчика.

Ребенок скончался на месте происшествия, злоумышленника задержали, сообщают "Известия".

Мужчина объяснил, что совершить убийство его заставили голоса в голове.

Погибшего звали Кирилл Савенков, он ходил в подготовительную группу.

Детский сад Lshot

Нападавший проник в группу во время тихого часа и набросился на малыша, спавшего в углу, подошел и перерезал горло. При задержании он кричал, что ему это приказал сделать сатана.

СК возбудил уголовные дела по статьям "Убийство малолетнего", "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей":

Предполагаемым убийцей оказался 36-летний местный житель Денис Поздеев, "находящийся в состоянии опьянения".

Предполагаемый убийца

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