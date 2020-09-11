Россиянин убил двух девушек, отомстив за издевательства в школе

В России обвиняемый в убийстве двух жительниц Екатеринбурга признался, что совершенное им преступление было возмездием за издевательства в школе.

Об этом мужчина сказал во время чистосердечного признания, сообщает Znak.com со ссылкой на протокол следствия.

Как следует из протокола допроса, обвиняемый по имени Алексей Александров пережил издевательства в школе. Он учился в классе ЗПР (задержка психического развития) и, чтобы справиться с обидой, в 1997 году замыслил план возмездия.

Жертв, по словам мужчины, он выбрал случайно – ими стали Ксения Солтанова и Наталья Кузнецова, отдыхавшие на склоне горы Уктус в августе 2018 года. Сначала он хотел застрелить их издалека, но не мог решиться нажать на спусковой крючок, а когда все же решился, винтовка давала осечку. Тогда он подошел к женщинам и выстрелил им в головы с расстояния пяти метров.

"Вместо них должен был быть я, они должны были жить", – заявил обвиняемый, но он якобы "пообещал, что кто-то умрет вместо него".

Александров стоит на учете у психиатра, хотя экспертиза признала его вменяемым.

По данным следствия, поздно вечером 25 августа 2018 года обвиняемый взял винтовку, прибор ночного видения и на велосипеде поехал в лесопарк Екатеринбурга. Там он увидел двух девушек – Ксению Солтанову и Наталью Кузнецову. Убедившись, что поблизости никого нет, Александров подошел к ним и выстрелил им в головы. Ксения Солтанова умерла на месте, Наталья Кузнецова – через неделю в реанимации.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Днепром мужчину приговорили к пожизненному заключению за жестокое убийство.