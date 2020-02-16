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16 февраля • обновлено в 21:58
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В России мужчина расстрелял жену на глазах у ребенка: видео с места трагедии

2.5т
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В воскресенье, 16 февраля, мужчина Ариф Салаев расстрелял жену на глазах у ребёнка.

Убийство произошло в подмосковном общежитии. Об этом Telegram-каналу LIFE SHOT сообщил источник в экстренных службах (чтобы увидеть видео, доскролльте до конца страницы).

Салаев трижды выстрелил в свою супругу. После этого их ребёнок выбежал в коридор и попросил соседей вызвать полицию.

Стрельба в общежитии в Подмосковье

Стрельба в общежитии в Подмосковье

LIFE SHOT

После убийства Ариф вышел из комнаты жены, прижимая к себе ружье, из которого только что застрелил её. Затем зашёл к себе. Раздался ещё один выстрел.

Как сообщает Telegram-канал РИА Новости, Ариф Салаев покончил с собой.

Известно, что конфликт между супругами якобы произошел предположительно на фоне развода.

Соседи Арифа Салаева описывают их семью как благополучную и неконфликтную. Всего у них было пятеро детей, но сегодня дома находился один только восьмилетний сын. В этом доме Салаевы прожили больше 13 лет, все соседи их знали. Сейчас их опрашивают следователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее киевлянин убил и расчленил тещу в День рождения. Тело он вынес в мешке в подвал.

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Место
Россия Москва
Тег
убийство
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Все они там уже дуреют от фставаниясколен и уже начинают мочить друг друга.
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