В России мужчина избил и протащил сожительницу голой по снегу: видео 18+

В России на Сахалине мужчина избил и протащил по улице свою сожительницу. В частности, соответствующий инцидент произошел в селе Новотроицкое.

Пока он волок полуголую женщину в дом, соседи снимали происходящее на видео. Об этом сообщает sakhalin.info.

По словам очевидцев, они не сразу поняли, жива ли женщина, когда ее тащили по ступеням.

Позже стало известно, что она была пьяна и выбежала на улицу лишь в белье. Мужчина, который был с ней в комнате, выскочил за ней и пытался силой завести обратно в дом.

Сотрудники полиции, которые прибыли на место инцидента, направили нападающего в психиатрическую больницу, поскольку он ранее состоял на учете и имел расстройство.

Женщину госпитализировали, однако серьезных травм она не получила

Пока мужчина волок полуголую женщину в дом, соседи снимали происходящее на видео sakhalin.info

Пока мужчина волок полуголую женщину в дом, соседи снимали происходящее на видео sakhalin.info

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 декабря в Чебоксарах (Россия) 17-летняя студентка с ножом напала на заведующую отделением колледжа. В результате женщина получила ранения рук и лица.

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