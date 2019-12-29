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29 декабря • обновлено в 13:28
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В России мужчина избил и протащил сожительницу голой по снегу: видео 18+

3.8т
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В России на Сахалине мужчина избил и протащил по улице свою сожительницу. В частности, соответствующий инцидент произошел в селе Новотроицкое.

Пока он волок полуголую женщину в дом, соседи снимали происходящее на видео. Об этом сообщает sakhalin.info.

По словам очевидцев, они не сразу поняли, жива ли женщина, когда ее тащили по ступеням.

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Позже стало известно, что она была пьяна и выбежала на улицу лишь в белье. Мужчина, который был с ней в комнате, выскочил за ней и пытался силой завести обратно в дом.

Сотрудники полиции, которые прибыли на место инцидента, направили нападающего в психиатрическую больницу, поскольку он ранее состоял на учете и имел расстройство.

Женщину госпитализировали, однако серьезных травм она не получила

Пока мужчина волок полуголую женщину в дом, соседи снимали происходящее на видео

Пока мужчина волок полуголую женщину в дом, соседи снимали происходящее на видео

sakhalin.info

Пока мужчина волок полуголую женщину в дом, соседи снимали происходящее на видео

Пока мужчина волок полуголую женщину в дом, соседи снимали происходящее на видео

sakhalin.info

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 декабря в Чебоксарах (Россия) 17-летняя студентка с ножом напала на заведующую отделением колледжа. В результате женщина получила ранения рук и лица.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко
Место
Россия
Тег
Новости России
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Діденко Валерій
Діденко Валерій
На россии большая часть винторогих лаптеногов являются пациентами психиатрических клиник.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
No comments. It's russia.
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
Джонсон Саймон Ф., "Оля стояла на коленях, плакала, просила, молила их, не трогайте, но эти св*лочи не прекращали своего. Трудно даже подумать, что девушка переживала в тот момент! На этом, к сожалению, все не закончилось. Взяв нож в руки сказали: "Выбирай: или нож в живот, или волосы обрезаем", Оля сквозь боль сказала, что волосы!" — подчеркнула Анастасия. а это украина ,читай сегодня на обозе.
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