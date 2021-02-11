В России мужчина чуть не похоронил кукол вместо детей: стало известно, кто инсценировал подмену. Видео

В Дагестане (РФ) мужчина во время похорон своих новорожденных детей обнаружил вместо их тел пластиковых кукол. Расследование показало, что его жена вовсе не была беременна и сама инсценировала произошедшее.

Медики, осмотревшие женщину, пришли к выводу, что она не является роженицей, пишут "Аргументы и факты". После этого она сама призналась во всем правоохранителям, ролик опубликовали на странице МВД Дагестана в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам женщины, в июне 2020 года она сделала тест на беременность, который оказался положительным, однако УЗИ показало, что плода нет. Тогда она решила не расстраивать мужа и инсценировать беременность, а после и роды.

Гражданке удалось убедить в том, что она ждет двойню, не только окружающих, но и себя – у нее якобы рос живот и были ощутимы "шевеления". Когда же пришло время "рожать", женщина сказала родным, что поехала в перинатальный центр Ставрополя, а сама поселилась в квартире неподалеку от него.

Она отправляла родным фотографии своих якобы новорожденных детей, которые на самом деле находила в интернете, а также рассказывала о том, как чувствуют себя малыши. Кроме того, женщина купила в магазине кукол и наряжала их в детскую одежду.

Вскоре дагестанка окончательно пришла в себя и решила закончить историю о выдуманной двойне "гибелью" детей. Она сообщила мужу, что они якобы умерли от кровоизлияния в головной мозг.

Теперь женщину ждет психолого-психиатрическая экспертиза, правоохранители также должны дать оценку ее действиям.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Воронеже (РФ) 4 февраля мужчина выбросился из окна 17 этажа и упал на коляску с пятимесячным ребенком. Мужчина погиб на месте, младенец – в машине скорой помощи.