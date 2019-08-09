В России молния попала в арсенал с оружием: есть пострадавшие

На складе боеприпасов под Ачинском (Россия) в пятницу, 9 августа, произошли новые взрывы. Предварительно, в арсенал попала молния.

В результате ЧП пострадали минимум пять человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Раньше всех" со ссылкой на источник.

Иллюстрация. Взрывы под Красноярском 5 августа РИА Биробиджан

Отметим, ранее ИА REGNUM со ссылкой на городскую администрацию сообщал, что 9 августа жителей деревни Каменка Ачинского района, наиболее пострадавшей в результате ЧП в воинской части 5 августа, снова эвакуируют – в пункты временного размещения в поселок Малиновка.

В качестве причины указано ухудшение гидрометеоусловий. В Каменку, по поручению главы Ачинска Илая Ахметова, отправили пять автобусов.

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Скриншот

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Как сообщал OBOZREVATEL, на территории военной части в Ачинском районе 5 августа начали взрываться боеприпасы. В результате ЧП пострадали минимум 8 человек, была объявлена эвакуация.

Местные жители устроили панику и начали массово бежать из районного центра.

Из-за ЧП, которое напомнило очевидцам ядерную катастрофу, в сети пристыдили российские власти.

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