В России могут вернуть смертную казнь: что известно

Депутат Государственной Думы России от ЛДПР Александр Шерин выступил за отмену моратория на смертную казнь в стране.

Он считает, что запрещение такого наказания было навязано России Западом. Таким мнением он поделился в комментарии Telegram-каналу "Подъем".

"Все эти вещи, навязанные нашей стране под псевдочеловеческими ценностями, которые пропагандирует Европа, делаются умышленно для разрушения нашей страны", – заявил российский политик. Депутат подчеркнул, что этим вопросом должен заниматься президент.

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Иллюстрация. Заключенный Рамблер

Высшую меру наказания, по его мнению, заслуживают те, кто убил минимум несколько человек.

"Помните женщину, приезжую из Средней Азии, которая грудному ребенку голову отрезала? Ее нужно было при задержании просто застрелить. Жаль, что никто из силовиков не взял на себя смелость сделать это", – поделился свои мнением депутат.

Напомним, Россия фактически ввела мораторий на смертную казнь в 1996 году после вступления в Совет Европы.

Александр Шерин ИА "Реалист"

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, на Шри-Ланке впервые за 43 года планируют применить смертную казнь, для чего власти уже наняли двух палачей.

Поиски исполнителей смертного приговора начали в феврале. На "вакансию" откликнулись около 100 кандидатов, один из них – гражданин США.

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