Будет править и дальше: в России могут поменять Конституцию ради Путина

Российская Госдума может внести изменения в Конституцию, которые позволят Владимиру Путину оставить его при власти даже после окончания президентского срока в 2024 году.

Этот вопрос поднял спикер парламента Вячеслав Володин во время встречи с Путиным 25 декабря, пишет Bloomerg. По мнению депутата, Конституция России не является догмой, поэтому ее можно менять.

"У общества есть вопросы, уважаемый Владимир Владимирович. Пришло время ответить на эти вопросы, никоим образом не угрожая основным положениям конституции. Закон, даже если это Основной Закон, не является догмой", — сделал неоднозначный намек Володин.

Вячеслав Володин utro.ru

По данным личных источников издания, Кремль уже несколько месяцев подряд готовит почву для изменений, которые помогут Путину оставаться при власти после выборов в 2024 году.

Одним из вероятных вариантов является создание нового высшего органа власти — Государственного совета РФ, во главе которого и поставят Путина. При этом новому президенту могут урезать полномочия.

Владимир Путин Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, Россия после 2024 года может сделать Путина главной Союзного государства, объединяющего Россию и Беларусь. Это позволит ему быть при власти не одной, а сразу двух стран.

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