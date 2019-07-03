В России мобильный телефон взорвался в руках у ребенка: 7-летний мальчик погиб. Фото с места ЧП

В российском Кургане мобильный телефон взорвался в руках у семилетнего ребенка, мальчик скончался.

ЧП произошло в общежитии, сообщил "Интерфаксу" источник в службе "скорой помощи" в среду, 3 июля.

"Травма, в том числе ожог, несовместимый с жизнью", - сказал источник.

Пожара за взрывом не последовало, конструкции общежития не повреждены.

"Эвакуация и отселение жильцов не требуется", - сказал источник в службах технического надзора.

В дежурно-диспетчерской службе города сообщили, что гаджет ребенок нашел на улице.

В экстренных службах не исключают, что ЧП могло произойти из-за детонации части неустановленного боеприпас, сообщает НТВ.

Место ЧП НТВ

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре во время взрыва ранены 6 детей в возрасте от 4 до 16 лет. Покалечены детей АТОшников, у некоторых оторваны пальцы.

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