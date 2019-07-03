ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Новости России

В России мобильный телефон взорвался в руках у ребенка: 7-летний мальчик погиб. Фото с места ЧП

4.3тЧитать материал на украинском

В российском Кургане мобильный телефон взорвался в руках у семилетнего ребенка, мальчик скончался.

ЧП произошло в общежитии, сообщил "Интерфаксу" источник в службе "скорой помощи" в среду, 3 июля.

"Травма, в том числе ожог, несовместимый с жизнью", - сказал источник.

Новости
В центре Луганска прогремел мощный взрыв: подробности и фото

Пожара за взрывом не последовало, конструкции общежития не повреждены.

"Эвакуация и отселение жильцов не требуется", - сказал источник в службах технического надзора.

В дежурно-диспетчерской службе города сообщили, что гаджет ребенок нашел на улице.

В экстренных службах не исключают, что ЧП могло произойти из-за детонации части неустановленного боеприпас, сообщает НТВ.

Место ЧП

Место ЧП

НТВ

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре во время взрыва ранены 6 детей в возрасте от 4 до 16 лет. Покалечены детей АТОшников, у некоторых оторваны пальцы.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
РоссияКурган
Теги
детимобильный телефонвзрывНовости Россиивзрыв дома
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
10
2
Смешно
1
Интересно
10
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Попович Олег
Попович Олег
И где ватные мрази, которые под постом про детей с Днепра язвили?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel