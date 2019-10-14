В России мэр столицы Хакасии разбился в ДТП: первые подробности

В понедельник, 14 октября, в Красноярском крае в России погиб в ДТП мэр столицы Хакасии Абакана Николай Булакин.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства Хакасии (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
По предварительным данным, ДТП произошло в Красноярском крае, неподалеку от Минусинска. Булакин съезжал с кольца на своем автомобиле Ford Explorer, не справился с управлением и машина врезалась в дерево. Чиновник погиб на месте.
Николай Булакин погиб в ДТП
shansonline.ru
Николаю Булакину было 66 лет. Он руководил Абаканом с мая 1995 года.
Последнее фото Булакина, сделанное за три часа до ДТП
Комсомольская правда
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России произошло жуткое ДТП с бензовозом, в котором заживо сгорели чиновники, занимавшие руководящие должности в районной администрации Вологодской области.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.