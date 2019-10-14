В России мэр столицы Хакасии разбился в ДТП: первые подробности

В понедельник, 14 октября, в Красноярском крае в России погиб в ДТП мэр столицы Хакасии Абакана Николай Булакин.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Хакасии (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По предварительным данным, ДТП произошло в Красноярском крае, неподалеку от Минусинска. Булакин съезжал с кольца на своем автомобиле Ford Explorer, не справился с управлением и машина врезалась в дерево. Чиновник погиб на месте.

Николай Булакин погиб в ДТП shansonline.ru

Николаю Булакину было 66 лет. Он руководил Абаканом с мая 1995 года.

Последнее фото Булакина, сделанное за три часа до ДТП Комсомольская правда

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России произошло жуткое ДТП с бензовозом, в котором заживо сгорели чиновники, занимавшие руководящие должности в районной администрации Вологодской области.

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