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29 ноября • обновлено в 11:23
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В России медсестра унизила ребенка с инвалидностью: жесткие кадры

5.5т
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В российском Иркутске завели уголовное дело на медсестру, которая унизила и причинила физическую боль ребенку с инвалидностью.

В сети попали жесткие кадры. На них видно, как женщина бросала его на кровать и хватала за шею. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

При этом мальчик самостоятельно почти не двигался.

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В России медсестра жестко унизила ребенка-инвалида

В России медсестра жестко унизила ребенка-инвалида

Скриншот с видео

От работы ее уже отстранили, вскоре суд решит судьбу недобросовестного медработника.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько сотен младенцев стали жертвами медсестры Амелии Дайер, которая забирала детей к себе в "семью", где те умирали от голода и передозировки наркотиками.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Россия
Тег
Новости России
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