В России медсестра пришла к больными COVID-19 в купальнике: нашлись фото медика без маски

В сети показали фото без маски медсестры областной больницы в Туле (РФ), которая вышла к пациентам с COVID-19 в прозрачном защитном костюме поверх купальника.

Как отмечает издание Mash, прославившуюся девушку зовут Надежда Жукова. В больнице с ней провели объяснительную беседу, но штрафовать так и не стали (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что девушка закончила Рязанский медицинский университет, а сейчас работает медсестрой в Тульской больнице.

В России медсестра пришла к больными COVID-19 в купальнике mash.ru

В России медсестра пришла к больными COVID-19 в купальнике mash.ru

По словам коллег Жуковой, в медучреждении катастрофически не хватает пижам, которые нужно менять каждую смену, поэтому медсестра была так необычно одета.

В России медсестра пришла к больными COVID-19 в купальнике spb.kp.ru

В России медсестра пришла к больными COVID-19 в купальнике spb.kp.ru

В России медсестра пришла к больными COVID-19 в купальнике spb.kp.ru

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Туле медсестра работала с больными COVID-19 в купальнике.

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