В России медики заразились коронавирусом после вакцины "Спутник V"

Несколько медиков в Волгоградской области заболели коронавирусом уже после того, как они получили первую дозу российской вакцины "Спутник V", клинические испытания которой еще не завершены полностью.

Как сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на местные СМИ и Минздрав области, перед вакцинацией все проходили тестирование и результаты были негативными.

По словам заместителя главы ведомства Елены Красновой, медики якобы могли заразиться до того, как получили вакцину. Также она отметила, что иммунитет вырабатывается через три недели после получения второй дозы.

В ведомстве заверяют, что в целом вакцинация прошла благополучно, а медики позитивно относятся к ней.

Это уже не первый случай заражения среди медиков после вакцинации от коронавируса в России. В ноябре заболели три человека. Также еще в октябре стало известно, что некоторые добровольцы, которые испытывали "Спутник V", заразились COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве 5 декабря стартовала программа по вакцинации от коронавируса. Прежде всего "Спутник V" получают учителя, сотрудники городских служб, работники медицинских учреждений.

При этом вакцина, зарегистрированная в России еще в начале августа, вызывает опасения ученых в мире. Ее применение до проведения полных испытаний может спровоцировать мутацию нового коронавируса, а британцы и вовсе заявили, что первые клинические испытания дали сомнительные результаты.