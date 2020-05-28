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29 мая • обновлено в 02:24
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В России мать зверски избивала и морила голодом 2-летнюю дочь. Фото 18+

2.1т
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В поселке Дачное Омской области (Россия) мать избивала и морила голодом двухлетнюю дочь.

Как передает Telegram-канал "Hue", об этом стало известно от знакомой семьи, которая "на четвертый деть после избиения начала трубить во все инстанции".

У ребенка обнаружили черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, синяки и ссадины, а также анемию и белково-энергетическую недостаточность.

По словам односельчан, женщина жаловалась на то, что ребенок нежеланный и нелюбимый.

Семья состоит на учете как неблагополучная. Муж и жена сильно выпивают, живут на пособие. Отец ранее сидел в тюрьме за угон автомобиля, но соседи утверждают, что он детей не бил.

Женщине выдвинуто обвинение по трем статьям (избиение малолетней, истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка).

В России мать зверски избивала и морила голодом 2-летнюю дочь

В России мать зверски избивала и морила голодом 2-летнюю дочь

Telegram-канал "Hue"

В России мать зверски избивала и морила голодом 2-летнюю дочь

В России мать зверски избивала и морила голодом 2-летнюю дочь

Telegram-канал "Hue"

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Санкт-Петербурге обнаружили пятерых маленьких детей возле умирающей матери, которую до смерти избил муж.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Россия Омск
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