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В России мать заживо сожгла собственного ребенка: что произошло

1.7тЧитать материал на украинском

В российском селе Барахоево на Забайкалье 28-летняя мать подожгла дом с детьми после того, как муж усомнился в своем отцовстве.

В результате трагедии их 4-летний сын погиб, а 2-летнюю дочь удалось спасти соседям. Об этом сообщается в Telegram-канале Hue.

Отмечается, что пьяная женщина разлила бензин по полу и бросила спичку. Кроме этих двух детей, у нее еще есть две дочки (5 и 8 лет).

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В России мать заживо сожгла собственного ребенка: что произошло

Иллюстрация

На данный момент их мать находится в следственном изоляторе. Решается вопрос о передаче их под опеку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Красноярском крае России маленький мальчик, который страдает психическим расстройством, сжег всю семью.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
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