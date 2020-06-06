В России мать заморила голодом четырехмесячных двойняшек: один умер в больнице

Супружеская пара с российской Камчатки оставила четырехмесячных двойняшек без еды на несколько дней.

Как пишет Telegram-канал Mash, в результате один ребенок скончался в больнице.

"Детей Маргариты Шадриной (уже сильно истощенных) обнаружила родственница – ей не открывали несколько дней, женщина решила, что что-то случилось. Оказалось, что родители малышей были заняты более важным делом – выпивкой", – говорится в сообщении.

Маргарита Шадрина оставила детей без еды

Знакомые пары рассказали, что те часто уходили в запой и не особо интересовались собственными детьми.

Младенцев отправили в больницу, позже мальчик скончался. Состояние девочки оценивается как удовлетворительное.

Родителей задержали. В отношении них возбуждено уголовное дело по трем статьям, в том числе "убийство, совершенное группой лиц в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".

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Как писал OBOZREVATEL, в Запорожье в частном детском саду, который работал нелегально, умерла девочка. Позже появилась видеозапись, на которой видно, как владелица детского сада положила ребенка на диван, подвязала возле лица малышки подушку и унесла ее в другую комнату. Ей предъявлено обвинение в убийстве ребенка.