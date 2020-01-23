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23 января • обновлено в 16:52
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В России мать задушила двоих детей: подробности жуткой трагедии

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В Пермском крае России в городе Кудымкар 32-летняя многодетная мать удушила двоих своих маленьких детей, якобы "спасая их от бесов".

Об этом пишет местная "Газета Парма". Одному из них еще не было года, второму же исполнилось четыре.

Отмечается, что пока другие дети спали, женщина пыталась покончить с собой — перерезала вены и выпила уксус, в результате чего попала в реанимацию. По словам родственников, шансов выжить у нее мало.

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Родственники объяснили поступок послеродовой депрессией. По их словам, сама семья – полная и благополучная, дом ухоженный, в нём порядок. Женщина – верующая. "Медикам она успела сказать, что спасала детей от бесов", – рассказала тетя подозреваемой.

По факту случившегося было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетнего). Как сообщила пресс-служба прокуратуры Пермского края, в Кудымкар выехала комиссия под руководством зампрокурора Пермского края Андрея Назарова.

"Еще двое детей женщины 2011 и 2017 годов рождения сейчас вместе с отцом, который незамедлительно приехал домой с работы, узнав о происшествии. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения, предъявлении ей обвинения", – добавили в Следственном комитете Пермского края.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Башкирии (Россия) мать голодовалого ребенка заявила о его пропаже, а позже призналась, что сама задушила малыша.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Россия
Теги
Новости России убийство ребенок умер ребенок
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