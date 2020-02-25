В российском городе Мтыщи Московской области мать троих детей бросилась в ледяной пруд, чтобы спасти собаку.

Собака сорвалась с поводка и погналась по льду за уткой, но упала в ледяную воду и не могла выбраться обратно на лед, пишет DailyMail (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца новости).

Женщина спасла собаку из ледяной воды mytischi_live/instagram

Женщина по имени Алина рассказала, что сперва она надеялась, что собака выберется самостоятельно.

Женщина спасла собаку из ледяной воды mytischi_live/instagram

Одна из ее дочерей начала плакать, что животное тонет. Тогда Алина попросила прохожих присмотреть за детьми, а сама разделась и полезла в воду.

Женщина спасла собаку из ледяной воды mytischi_live/instagram

Вслепую женщина нашла ошейник и поводок, за них и вытащила животное. Прохожие помогли хозяйке выбраться на берег и переодеться в сухую одежду.

Женщина спасла собаку из ледяной воды mytischi_live/instagram

Как выяснилось, спасительница собаки работает педиатром в местной больнице

Как сообщал OBOZREVATEL, в Таиланде собака помогла спасти заживо похороненного младенца.

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