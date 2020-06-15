В России массово отменяют парады Победы: COVID-19 сорвал планы Путина

Более десяти городов России отменили проведение парада в честь 75-й годовщины Победы во Второй мировой войне, который был запланирован на 24 июня.

Причиной стал стремительный рост заболеваемости коронавирусом среди населения. Об этом сообщает Lenta.ru.

Отмечается, что 15 июня о переносе соответствующих мероприятий заявили в Якутске, Челябинске и Пензе. Ранее о таком же решении объявили власти Белгородской, Орловской областей, а также Пермского края РФ.

Например, губернатор Орловской области Андрей Клычков уточнил, что празднование будет перенесено на 5 августа. Тогда как в Белгороде парад планируют провести 12 июля, а в Перми ориентировочной датой назвали 3 сентября.

Также сообщается, что 11 июня о переносе парада из-за угрозы распространения пандемии COVID-19 объявили власти Курской области. Мероприятия, назначенные на 24 июня, пока отказались проводить в Ярославле, Пскове, Саранске, Оренбурге, Нижнем Тагиле и Петропавловске-Камчатском.

При этом в Минобороны РФ утверждают, якобы военные парады изначально были запланированы только в 28 российских городах, а в большинстве других населенных пунктов намеревались провести только "праздничные мероприятия и шествия".

Коронавирус в России worldometers.info

Отметим, что Россия занимает третье место в мире по количеству выявленных случаев коронавируса – более 537 тысяч. Суточный прирост новых зараженных COVID-19 составляет 8,25 тысяч случаев. За последние сутки там погибли 143 пациента. Тогда как в целом с начала пандемии зафиксировано более 7 тыс. смертей, более 284 тыс. пациентов побороли болезнь.

Коронавирус в России worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, российский историк и оппозиционный политик Андрей Зубов считает, что, проведя парад Победы 9 мая, вопреки пандемии коронавируса, президент Беларуси Александр Лукашенко фактически "щелкнул по носу" главу РФ Владимира Путина, который перенес празднования.