В России маршрутка и автобус устроили лобовое ДТП: много пострадавших. Фото

Мирослав Семенюк Новости России 08:58, 4.09.2020 Обновлено: 09:14, 4.09.2020

В российской Анапе произошло ДТП с участием автобуса и маршрутки.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, в результате пострадали девять человек.

Спасателям пришлось вытаскивать пострадавших пассажиров через окно маршрутки.

Пресс-служба МЧС России сообщила, что все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

На месте работали 42 спасателя и 14 единиц техники. Сотрудники МЧС проводили деблокирование и другие работы по ликвидации последствий ДТП.

В Анапе девять человек пострадали в ДТП с маршруткой и автобусом
Спасателям пришлось вытаскивать пострадавших пассажиров через окно маршрутки
Все пострадавшие в ДТП доставлены в медучреждения

Как сообщал OBOZREVATEL, в Калмыкии (Россия) 26 августа пассажирский автобус с 45 пассажирами столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ. В результате происшествия погибли три человека, еще пять пострадали.

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