В России маршрутка и автобус устроили лобовое ДТП: много пострадавших. Фото

В ДТП пострадали девять человек.
В российской Анапе произошло ДТП с участием автобуса и маршрутки.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, в результате пострадали девять человек.
Спасателям пришлось вытаскивать пострадавших пассажиров через окно маршрутки.
Пресс-служба МЧС России сообщила, что все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.
На месте работали 42 спасателя и 14 единиц техники. Сотрудники МЧС проводили деблокирование и другие работы по ликвидации последствий ДТП.
В Анапе девять человек пострадали в ДТП с маршруткой и автобусом
Спасателям пришлось вытаскивать пострадавших пассажиров через окно маршрутки
Все пострадавшие в ДТП доставлены в медучреждения
Как сообщал OBOZREVATEL, в Калмыкии (Россия) 26 августа пассажирский автобус с 45 пассажирами столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ. В результате происшествия погибли три человека, еще пять пострадали.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!