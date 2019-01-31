Так. Маховик раскрутился сегодня на полную. Вячеслав Егоров задержан по ст. 212.1 - Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия. Обыски. ФСБ.

Слава боролся со свалкой в Коломне. Со Славой мы друзья еще со времен Болотной. Я ему неоднократно говорил уезжать. Он все прекрасно понимал. Но не уехал. Теперь еще одним политическим узником в России больше.

Новости Куда уплывает Керченский мост

В сто двадцать пятый раз - бегите вы уже оттуда, блин.

Ну нет уже ресурсов вас из тюрем вытаскивать, братцы.

Хватит херней заниматься уже.

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