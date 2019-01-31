|Новости России
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Новости России

Аркадий Бабченко
Аркадий Бабченко
ЖурналистВсе статьи автора

В России маховик раскрутился на полную

7.2т

Так. Маховик раскрутился сегодня на полную. Вячеслав Егоров задержан по ст. 212.1 - Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия. Обыски. ФСБ.

В России маховик раскрутился на полную

Слава боролся со свалкой в Коломне. Со Славой мы друзья еще со времен Болотной. Я ему неоднократно говорил уезжать. Он все прекрасно понимал. Но не уехал. Теперь еще одним политическим узником в России больше.

Новости
Куда уплывает Керченский мост

В сто двадцать пятый раз - бегите вы уже оттуда, блин.

Ну нет уже ресурсов вас из тюрем вытаскивать, братцы.

Хватит херней заниматься уже.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Аркадий БабченкоАркадий Бабченко
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Аркадия Бабченко
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
3
5
Смешно
12
Интересно
37
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Трамп Парамп
Трамп Парамп
Вальцман своим томасом оживил Дохлого? Во истину вурдалак ...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Иванович Игорь
Иванович Игорь
труп опять заговорил))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
6
Попова Ольга
Попова Ольга
Иванович Игорь, роеш яму бабченку ! упадеш в нее сам и скоро ! аминь!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наши блоги